Над регионами России за ночь сбили 32 украинских беспилотника

В ночь на 31 июля российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего было уничтожено 32 БПЛА самолётного типа.
По информации Министерства обороны, в период с 23:20 до 04:00 31 июля над территорией России были сбиты 32 украинских беспилотника. В частности, 11 из них были уничтожены над Волгоградской областью, 7 — над Крымом, 5 — над Воронежской областью, 5 — над Белгородской областью, 2 — над Тамбовской областью и 2 — над Ростовской областью.
Ранее средства ПВО ликвидировали в Брянской области 43 беспилотника ВСУ.
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