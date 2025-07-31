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В российском регионе мощный поток вывел из строя автомобильную дорогу

В Амурской области из-за подъёма уровня воды произошёл серьёзный размыв автодороги «Ивановка — Варваровка — Панино», что создало угрозу частичного обрушения моста.

В Амурской области из-за подъёма уровня воды произошёл серьёзный размыв автодороги «Ивановка — Варваровка — Панино», что создало угрозу частичного обрушения моста, сообщает «МК в Хабаровске» со ссылкой «Амурский Минтранс». На втором километре трассы мощный поток воды повредил дорожное полотно, вынудив власти полностью перекрыть движение на опасном участке.

Аналогичная ситуация сложилась и на 14-м километре этой же дороги, где ранее также был зафиксирован значительный размыв. В связи с этим проезд по данным отрезкам временно закрыт. В министерстве транспорта региона рекомендовали водителям альтернативные маршруты: трассы «Благовещенск — Гомелевка» и «Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка».

«Подрядные организации ведут мониторинг ситуации и приступят к восстановительным работам, как только уровень воды снизится», — отметили в ведомстве. Точные сроки ремонта пока не называются.

Амурский Минтранс призвал автомобилистов соблюдать осторожность, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости, а также следить за обновлениями информации о состоянии дорог.

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