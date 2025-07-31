В российском регионе мощный поток вывел из строя автомобильную дорогу

Аналогичная ситуация сложилась и на 14-м километре этой же дороги, где ранее также был зафиксирован значительный размыв. В связи с этим проезд по данным отрезкам временно закрыт. В министерстве транспорта региона рекомендовали водителям альтернативные маршруты: трассы «Благовещенск — Гомелевка» и «Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка».