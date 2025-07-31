Во Владивостоке около Спортивного рынка трамвай сбил женщину

Сегодня, 31 июля, недалеко от рынка на Спортивной трамвай стал участником ДТП с пешеходом. Женщина попыталась пересечь рельсы. Причиной тому послужили кусты, из-за которых она не смогла вовремя заметить приближающийся транспорт.
Несмотря на то, что после столкновения трамвай некоторое время тащил пострадавшую, женщина осталась жива. Её госпитализировали прибывшие медики.
Со слов свидетелей, женщина направлялась от рынка в сторону парковки. Выйдя из-за кустарников, она не сообразила об опасности, а водитель трамвая не успел затормозить.
Сейчас движение трамваев на участке заблокировано. На месте происшествия находятся два вагона: один — участник происшествия, второй следовал по маршруту и остановился позади. На первом трамвае, в правой части кузова, можно разглядеть следы столкновения. На место происшествия прибыла полиция.