Во Владивостоке около Спортивного рынка трамвай сбил женщину

Сейчас движение трамваев на участке заблокировано. На месте происшествия находятся два вагона: один — участник происшествия, второй следовал по маршруту и остановился позади. На первом трамвае, в правой части кузова, можно разглядеть следы столкновения. На место происшествия прибыла полиция.