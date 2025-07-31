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На предприятии в Пензе начался пожар после атаки БПЛА

В Пензе на одном из предприятий произошел пожар, который вспыхнул вскоре после атаки беспилотников на город. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

После взрыва распространился густой дым (архивное фото).

В Пензе на одном из предприятий произошел пожар, который вспыхнул вскоре после атаки беспилотников на город. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Есть возгорание на территории предприятия», — написал глава региона в своем telegram-канале. Жертв и разрушений нет.

По словам очевидцев, около 20 минут назад в Заводском районе города произошел сильный взрыв, после чего появился густой дым. На место направлены спасатели. В Пензенской области был объявлен режим «Беспилотной опасности».

Ранее в Чертковском районе Ростовской области из-за обломков беспилотника загорелась лесополоса у трассы М-4 «Дон». Ландшафтные пожары также зафиксированы в Кашарском и Дубовском районах. Возгорания ликвидированы, пострадавших нет, передает «Царьград».

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