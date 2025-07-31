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В Красноярске осудили бывшую воспитательницу детского дома за жестокое обращение с детьми

Об этом рассказали в СК по краю.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

В Красноярске вынесли приговор бывшей воспитательнице детского дома, которая была признана виновной в ненадлежащем выполнении своих обязанностей и истязании детей.

Следственный отдел по Ленинскому району собрал достаточно доказательств, чтобы обвинить женщину в жестоком обращении с несовершеннолетними и ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Она была признана виновной по двум статьям Уголовного кодекса: за истязание несовершеннолетнего и за плохое выполнение обязанностей по воспитанию детей.

Согласно материалам дела, с августа 2023 года по декабрь 2024 года воспитательница не заботилась о своих подопечных и проявляла жестокость к четырем мальчикам в возрасте от 5 до 7 лет. Она толкала детей, дергала их за одежду, хватала за лицо и руки, а также перемещала их с силой и ставила в угол.

Кроме того, женщина регулярно била одного из мальчиков, который страдал психическим расстройством. Всего в группе находилось четыре ребенка.

Суд приговорил воспитательницу к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Однако исполнение наказания отсрочено до тех пор, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста. Сейчас ее ребенку 8 лет.