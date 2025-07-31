В Красноярске осудили бывшую воспитательницу детского дома за жестокое обращение с детьми

Согласно материалам дела, с августа 2023 года по декабрь 2024 года воспитательница не заботилась о своих подопечных и проявляла жестокость к четырем мальчикам в возрасте от 5 до 7 лет. Она толкала детей, дергала их за одежду, хватала за лицо и руки, а также перемещала их с силой и ставила в угол.