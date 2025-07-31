Главе СК России доложат о драке девочек-подростков в Иркутске

Пока о конфликте известно не много. В Свердловском районе Иркутска 30 июля произошла драка, которую очевидцы сняли на видео. Как ранее сообщала КП-Иркутск, первой применять силу стала девочка в темной одежде. Затем она схватила оппоненту за волосы и бросила на асфальт.