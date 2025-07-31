Главе СК России доложат о драке девочек-подростков в Иркутске

Центральный аппарат Следственного комитета РФ получит доклад о ходе расследования резонансного инцидента с избиением двух несовершеннолетних девушек в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе Следкома России, по факту произошедшего уже завели уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
— Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах, — поделились правоохранители.
Пока о конфликте известно не много. В Свердловском районе Иркутска 30 июля произошла драка, которую очевидцы сняли на видео. Как ранее сообщала КП-Иркутск, первой применять силу стала девочка в темной одежде. Затем она схватила оппоненту за волосы и бросила на асфальт.