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Появилось видео пожара в Пензе после атаки беспилотников ВСУ на город

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по промышленному предприятию в Пензенской области, из-за чего на территории произошел пожар. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по промышленному предприятию в Пензенской области, из-за чего на территории произошел пожар. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что обошлось без жертв и происшествий, а пожар на территории завода уже ликвидируют.

— В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника, — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Видео с места происшествия публикует Baza.

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь 31 июля силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами.

Около четырех взрывов также прогремело в Волгоградской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивали украинские беспилотники типа «Лютый».

Помимо этого, в Чертковском районе Ростовской области в результате падения обломков украинских беспилотников около трассы М-4 «Дон» загорелась лесопосадка.

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