Появилось видео пожара в Пензе после атаки беспилотников ВСУ на город

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по промышленному предприятию в Пензенской области, из-за чего на территории произошел пожар. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Губернатор добавил, что обошлось без жертв и происшествий, а пожар на территории завода уже ликвидируют.
— В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника, — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
Видео с места происшествия публикует Baza.
Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь 31 июля силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами.
Около четырех взрывов также прогремело в Волгоградской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивали украинские беспилотники типа «Лютый».
Помимо этого, в Чертковском районе Ростовской области в результате падения обломков украинских беспилотников около трассы М-4 «Дон» загорелась лесопосадка.