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Задержки рейсов в России 31 июля: информация к этому часу

В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. В текущих условиях путешественникам крайне важно проявлять особую бдительность при планировании своих перелетов. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Какие рейсы задержаны 31 июля 2025.

В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. В текущих условиях путешественникам крайне важно проявлять особую бдительность при планировании своих перелетов. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас.

Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

Вчерашнее землетрясение не нарушило регулярное авиасообщение в регионе, в городах поддерживается без сбоев. Вылеты и прилеты в аэропортах Елизово и им. А. П. Чехова осуществляются по расписанию.

Аэропорт Елизово.

Аэропорт им. А. П. Чехова.

Волгоград.

Международный аэропорт Гумрак на 08:00 мск демонстрирует стабильную работу. Воздушная гавань функционирует в полном соответствии с установленным графиком, задержек и отмен не обнаружено.

Ставрополь.

В настоящее время весь комплекс объектов пассажирского обслуживания в воздушной гавани им. А. В. Суворова функционирует в полном соответствии с установленными нормативами.

Москва.

На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 6 рейсов в Белград, Волгоград, Саратов, Екатеринбург, Оренбург, Ставрополь. Еще 29 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Бишкек, Омск, Астана, Стамбул, Новокузнецк, Кемерово, Горно-Алтайск, Хабаровск, Калининград, Сочи.

В аэропорту Внуково отменены 6 вылетов. Среди направлений — Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Бодрум, Анталья. Прилет задержан у 6 рейсов: среди направлений — Тюмень, Ош, Санкт-Петербург, Анталья, Иркутск. Отменен рейс из Санкт-Петербурга.

В Домодедово задержаны 4 рейса: вылеты до Владикавказа, Новосибирска, Баку и Батуми. На прибытие задерживаются 13 рейсов. Среди направлений — Батуми, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск, Улан-Удэ, Бишкек, Чита, Горно-Алтайск, Куляб. Отменен прилет из Новокузнецка.

Аэропорт Жуковский демонстрирует стабильную работу. Воздушная гавань функционирует в полном соответствии с установленным графиком, задержек и отмен рейсов не обнаружено.

Санкт-Петербург.

В Пулково задержаны вылеты до Сочи, Тбилиси, Саратов, Казань. Отменен вылет в Москву. На прибытие задерживаются рейсы из Барнаула, Тюмени, Москвы, Еревана, Худжанда, Новосибирска, Саратова.

Сочи.

В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова задержаны 13 рейсов до Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сургута, Иркутска, Еревана, Новосибирска, Оренбурга, Екатеринбурга и Москвы. 19 рейсов прилета задерживаются: среди направлений — Сургут, Самара, Саратов, Казань, Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург и Уфа.

Владикавказ.

Авиационный комплекс Беслан в Северной Осетии функционирует в штатном режиме. Все операции воздушной гавани выполняются согласно предварительно составленному расписанию без каких-либо отклонений или сбоев в работе.