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Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Движение поездов на участке Котельниково — Канальная в Волгоградской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру, никто не пострадал, задерживаются два дальних пассажирских поезда и один пригородный, сообщили РЖД.

Источник: РИА Новости

«Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

РЖД пишут, что на месте работают оперативные службы.

«В результате задержаны пассажирские поезда № 532 Адлер — Киров, № 531 Киров — Адлер, а также пригородный поезд № 6212 сообщением Котельниково — Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов», — добавляется в сообщении.

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