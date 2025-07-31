Под Волгоградом остановили движение на ж/д из-за падения обломков БПЛА

«Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
РЖД пишут, что на месте работают оперативные службы.
«В результате задержаны пассажирские поезда № 532 Адлер — Киров, № 531 Киров — Адлер, а также пригородный поезд № 6212 сообщением Котельниково — Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов», — добавляется в сообщении.