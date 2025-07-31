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Сбой интернета в Самаре 31 июля 2025: причины и что делать

31 июля 2025 года жители Самары вновь столкнулись с перебоями мобильного интернета у операторов МТС, МегаФон и Билайн.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

31 июля 2025 года жители Самары вновь столкнулись с перебоями мобильного интернета у операторов МТС, МегаФон и Билайн. Рассказываем о причинах проблемы и интересных способах провести время без доступа в сеть.

Почему в Самаре сегодня нет интернета?

Массовые перебои мобильного интернета наблюдаются во всех районах города. Основные причины:

Угроза атак беспилотников;Меры безопасности — временное ограничение связи для защиты инфраструктуры;Технические работы — возможны плановые обслуживания сетей.

Напомним, что 22 июля уже фиксировались подобные сбои после сообщений о сбитых дронах в регионе.

Где узнать актуальную информацию?

Официальные сайты операторов:

МТС Самара;МегаФон Самара;Билайн Самара;Бесплатные Wi-Fi точки города;Телеграм-каналы экстренных служб.

Что делать без интернета?

Альтернативные способы связи.

SMS и голосовые звонки;Радио и телевидение;Офлайн-договоренности о местах встреч.

Финансовые вопросы.

Имейте при себе наличные (2000−3000 ₽), так как могут не работать:

Мобильные платежи;Бесконтактная оплата;Банкоматы и терминалы.

Чем заняться без интернета.

Активный отдых.

Прогулка по набережной Волги;Велосипедная поездка;Йога в парке;Плавание в бассейне;Игра в бадминтон.

Творчество и развитие.

Чтение бумажных книг;Рисование акварелью;Игра на музыкальном инструменте;Написание рассказов;Изучение иностранного языка.

Домашние дела.

Генеральная уборка;Перестановка мебели;Разбор гардероба;Уход за растениями;Приготовление нового блюда.

«Отключение интернета — отличный повод вспомнить, как мы жили до цифровой эпохи», — отмечают психологи.

Когда восстановится связь?

По опыту предыдущих отключений, интернет обычно возвращается в течение:

2−4 часов при технических работах;6−12 часов при угрозах безопасности.

Следите за официальными источниками для получения актуальной информации.