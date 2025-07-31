Сбой интернета в Самаре 31 июля 2025: причины и что делать

Почему в Самаре сегодня нет интернета?
Массовые перебои мобильного интернета наблюдаются во всех районах города. Основные причины:
Угроза атак беспилотников;Меры безопасности — временное ограничение связи для защиты инфраструктуры;Технические работы — возможны плановые обслуживания сетей.
Напомним, что 22 июля уже фиксировались подобные сбои после сообщений о сбитых дронах в регионе.
Где узнать актуальную информацию?
Официальные сайты операторов:
МТС Самара;МегаФон Самара;Билайн Самара;Бесплатные Wi-Fi точки города;Телеграм-каналы экстренных служб.
Что делать без интернета?
Альтернативные способы связи.
SMS и голосовые звонки;Радио и телевидение;Офлайн-договоренности о местах встреч.
Финансовые вопросы.
Имейте при себе наличные (2000−3000 ₽), так как могут не работать:
Мобильные платежи;Бесконтактная оплата;Банкоматы и терминалы.
Чем заняться без интернета.
Активный отдых.
Прогулка по набережной Волги;Велосипедная поездка;Йога в парке;Плавание в бассейне;Игра в бадминтон.
Творчество и развитие.
Чтение бумажных книг;Рисование акварелью;Игра на музыкальном инструменте;Написание рассказов;Изучение иностранного языка.
Домашние дела.
Генеральная уборка;Перестановка мебели;Разбор гардероба;Уход за растениями;Приготовление нового блюда.
«Отключение интернета — отличный повод вспомнить, как мы жили до цифровой эпохи», — отмечают психологи.
Когда восстановится связь?
По опыту предыдущих отключений, интернет обычно возвращается в течение:
2−4 часов при технических работах;6−12 часов при угрозах безопасности.
Следите за официальными источниками для получения актуальной информации.