Бастрыкину доложат о деле тренера по самбо, истязавшего детей в российском городе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении тренера по самбо из Керчи, сообщает СК РФ в официальном телеграм-канале. По данным, появившимся в социальных сетях, мужчина систематически подвергал физическому и психологическому насилию воспитанников местного детского дома.