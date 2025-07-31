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Бастрыкину доложат о деле тренера по самбо, истязавшего детей в российском городе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении тренера по самбо из Керчи.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении тренера по самбо из Керчи, сообщает СК РФ в официальном телеграм-канале. По данным, появившимся в социальных сетях, мужчина систематически подвергал физическому и психологическому насилию воспитанников местного детского дома.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних). В настоящее время Главное следственное управление по Республике Крым также проводит доследственную проверку по новым обстоятельствам.

Бывшие воспитанники детского дома рассказали о дополнительных фактах противоправных действий со стороны тренера.

Следственный комитет взял дело на особый контроль. Бастрыкин потребовал оперативно представить полную информацию о ходе расследования и принятых мерах. Ведомство продолжает собирать доказательства и опрашивать потерпевших.

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