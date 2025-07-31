Поставщиков школьного питания в Челябинске оштрафовали за сговор на торгах

Большинство участников картеля являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в связи с этим штрафы назначены в размере половины предусмотренных законодательством штрафов.
Напомним, в сговоре уличили пять компаний: АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и двух индивидуальных предпринимателей.
Они принимали участие в 27 закупках в 2022—2024 годах, где заказчиками выступали образовательные организации города. Компании использовали антиконкурентные модели «единственный поставщик» и «единственный победитель». Они заранее определяли, кто станет победителем, и поддерживали цены на торах.
Участники использовали одни и те же IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП. Также между ними были финансовые взаимоотношения. Фактический доход участников сговора составил около 90 миллионов рублей, отмечали ранее в УФАС.
Материалы дела были переданы в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции. В июле у поставщиков школьного питания, уличённых в сговоре, прошли обыски. Оперативные мероприятия прошли по местам работы и жительства руководителей коммерческих организаций. У них изъяты деньги, предметы и документы.