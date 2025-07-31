Поставщиков школьного питания в Челябинске оштрафовали за сговор на торгах

Участники использовали одни и те же IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП. Также между ними были финансовые взаимоотношения. Фактический доход участников сговора составил около 90 миллионов рублей, отмечали ранее в УФАС.