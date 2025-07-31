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Омич подделывал и продавал билеты на хоккейные матчи

На мошенничество попались пять поклонников игры омского «Авангарда», отдавшие проходимцу 9,5 тысяч рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В суде Ленинского района рассматривается уголовное дело отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве с фиктивными билетами на домашний матч команды «Авангард», сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

Следствием установлено, что 21 апреля 2025 года, 30-летний житель Омска создал пять поддельных электронных билетов на хоккейный матч «Авангард—Локомотив», проходивший на омской спортивной арене. Предстоящий матч вызвал сильный ажиотаж среди омских любителей хоккея, поэтому мошеннику довольно быстро удалось сбыть поддельные билеты с помощью специального приложения на общую сумму 9,5 тысяч рублей.

Несмотря на то, что вину в совершении преступления мужчина признал полностью и материальный ущерб возместил, ему грозит за «творческое художество» до 5 лет лишения свободы.