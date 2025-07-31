Омич подделывал и продавал билеты на хоккейные матчи

Следствием установлено, что 21 апреля 2025 года, 30-летний житель Омска создал пять поддельных электронных билетов на хоккейный матч «Авангард—Локомотив», проходивший на омской спортивной арене. Предстоящий матч вызвал сильный ажиотаж среди омских любителей хоккея, поэтому мошеннику довольно быстро удалось сбыть поддельные билеты с помощью специального приложения на общую сумму 9,5 тысяч рублей.