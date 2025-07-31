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ВСУ совершили ночной теракт на предприятии в Пензенской области

В Пензенской области загорелось одно из промышленных предприятий после ночной атаки беспилотников.

В Пензенской области загорелось одно из промышленных предприятий после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

«Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — рассказал глава региона.

Мельниченко также отметил, что жертв нет. Также, по его данным, отсутствуют серьезные разрушения. И предупредил граждан об ограничении работы мобильного интернета.

Он попросил население с пониманием отнестись к этой вынужденной мере. И добавил, что это необходимо для эффективной работы российских военных для подавления вражеских воздушных целей. Призвал не поддаваться панике.

Ранее «МК» писал, что российские системы противовоздушной обороны за ночь с 30 на 31 июля перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата.