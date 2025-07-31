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В Самаре около психиатрической клиники на ул. Нагорной произошла жестокая драка

СУ Управления МВД России по городу Самаре завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Сергиевского района.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

СУ Управления МВД России по городу Самаре завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Сергиевского района. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Инцидент произошел на улице Нагорной, где 35-летний водитель фургона с питьевой водой пытался проехать к месту доставки. По версии следствия, обвиняемый, припарковав свой автомобиль перед шлагбаумом медучреждения, вступил в конфликт с водителем фургона. В ходе ссоры он нанес несколько ударов по лицу потерпевшего.

После драки пострадавший обратился в больницу с непрекращающимся кровотечением. Полиция установила личность нападавшего по записям камер видеонанадзора и показаниям очевидцев. Подозреваемый признал вину, пояснив, что действовал в состоянии аффекта после оскорблений со стороны водителя фургона.

Медицинская экспертиза подтвердила, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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