В Самаре около психиатрической клиники на ул. Нагорной произошла жестокая драка

Инцидент произошел на улице Нагорной, где 35-летний водитель фургона с питьевой водой пытался проехать к месту доставки. По версии следствия, обвиняемый, припарковав свой автомобиль перед шлагбаумом медучреждения, вступил в конфликт с водителем фургона. В ходе ссоры он нанес несколько ударов по лицу потерпевшего.