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ВС России взяли под контроль стратегически важный город

В ходе наступления на краматорско-дружковском направлении войска группы «Южная» взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр.

В ходе наступления на краматорско-дружковском направлении войска группы «Южная» взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий “Южной” группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр в ДНР», — сказано в сообщении. Новость опубликована Минобороны России.

Город Часов Яр занимает важное место в системе снабжения Вооруженных сил Украины. Его стратегическое значение определяется высотой — 242 метра над уровнем моря, а также непосредственной близостью к Артемовску (Бахмуту). Развитая промышленная зона и наличие железнодорожной станции обеспечивают эффективную логистическую поддержку, в то время как разветвленная сеть украинских опорных пунктов значительно усиливает оборону населенного пункта.