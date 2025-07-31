ВС России взяли под контроль стратегически важный город

Город Часов Яр занимает важное место в системе снабжения Вооруженных сил Украины. Его стратегическое значение определяется высотой — 242 метра над уровнем моря, а также непосредственной близостью к Артемовску (Бахмуту). Развитая промышленная зона и наличие железнодорожной станции обеспечивают эффективную логистическую поддержку, в то время как разветвленная сеть украинских опорных пунктов значительно усиливает оборону населенного пункта.