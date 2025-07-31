ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр.
В ходе наступления на краматорско-дружковском направлении войска группы «Южная» взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате наступательных действий “Южной” группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр в ДНР», — сказано в сообщении. Новость опубликована Минобороны России.
Город Часов Яр занимает важное место в системе снабжения Вооруженных сил Украины. Его стратегическое значение определяется высотой — 242 метра над уровнем моря, а также непосредственной близостью к Артемовску (Бахмуту). Развитая промышленная зона и наличие железнодорожной станции обеспечивают эффективную логистическую поддержку, в то время как разветвленная сеть украинских опорных пунктов значительно усиливает оборону населенного пункта.