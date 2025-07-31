Движение поездов приостановили в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Речь идет об участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги, на котором временно не будут ходить составы. По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные службы.
— Задержаны пассажирские поезда № 532 Адлер — Киров, № 531 Киров — Адлер, а также пригородный поезд № 6212 сообщением Котельниково — Волгоград-1, — уточнили в пресс-службе компании.
Помимо этого, в Чертковском районе Ростовской области в результате падения обломков украинских беспилотников около трассы М-4 «Дон» загорелась лесопосадка.
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь уничтожили 32 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Атаке подверглись Волгоградская, Воронежская, Белгородская, Ростовская области и другие регионы России.