Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение поездов приостановили в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

В Волгоградской области из-за упавших обломков вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на железнодорожную инфраструктуру ограничили движение поездов. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в РЖД.

В Волгоградской области из-за упавших обломков вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на железнодорожную инфраструктуру ограничили движение поездов. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в РЖД.

Речь идет об участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги, на котором временно не будут ходить составы. По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные службы.

— Задержаны пассажирские поезда № 532 Адлер — Киров, № 531 Киров — Адлер, а также пригородный поезд № 6212 сообщением Котельниково — Волгоград-1, — уточнили в пресс-службе компании.

Помимо этого, в Чертковском районе Ростовской области в результате падения обломков украинских беспилотников около трассы М-4 «Дон» загорелась лесопосадка.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь уничтожили 32 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Атаке подверглись Волгоградская, Воронежская, Белгородская, Ростовская области и другие регионы России.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше