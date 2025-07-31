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В Новой Москве дачник нашел фрагменты БПЛА

Фрагменты беспилотника обнаружил дачник в четверг утром в лесу в Новой Москве.

Фрагменты беспилотника обнаружил дачник в четверг утром в лесу в Новой Москве.

Как стало известно «МК», находка была сделана недалеко от поселка Бекасово. Со слов гражданина, он обнаружил в лесном массиве разбитый БПЛА со сломанной лопастью. К дрону прикреплена коробка зелёного цвета с красными проводами. На место происшествия вызваны специалисты.

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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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