В Новой Москве дачник нашел фрагменты БПЛА

Фрагменты беспилотника обнаружил дачник в четверг утром в лесу в Новой Москве.
Как стало известно «МК», находка была сделана недалеко от поселка Бекасово. Со слов гражданина, он обнаружил в лесном массиве разбитый БПЛА со сломанной лопастью. К дрону прикреплена коробка зелёного цвета с красными проводами. На место происшествия вызваны специалисты.
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