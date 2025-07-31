На северо-западе Челябинска автоледи на BMW сбила 15-летнего подростка

Все произошло напротив дома 59 по улице Молодогвардейцев. По предварительным данным Госавтоинспекции, 43-летняя женщина управляя BMW Х6, совершила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому переходу.
Телесные повреждения получил подросток 2010 года рождения.
Также зарегистрировано еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. Напротив дома 13 по улице Богдана Хмельницкого, мужчина 1966 года рождения, управляя автобусом Volgabus, в процессе торможения допустил падение пассажиров. В этом случае травмы получил мальчик 2012 года рождения.