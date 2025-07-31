Часть улицы Уфы перекроют для работ на месте обрушения части стены общежития

Специалисты разбирают завалы и проверяют территорию на наличие пострадавших. Ранее в МЧС Башкирии заявили, что здание не использовалось с 2024 года, а при обрушении никто не пострадал. На месте происшествия объявляли минуту тишины, чтобы убедиться в отсутствии людей под обломками.