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Часть улицы Уфы перекроют для работ на месте обрушения части стены общежития

В Уфе продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения части стены бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума.

В Уфе продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения части стены бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума. В четверг, 31 июля, для проведения аварийно-восстановительных работ будет перекрыт участок улицы Коммунистической — от улицы Крупской до Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Специалисты разбирают завалы и проверяют территорию на наличие пострадавших. Ранее в МЧС Башкирии заявили, что здание не использовалось с 2024 года, а при обрушении никто не пострадал. На месте происшествия объявляли минуту тишины, чтобы убедиться в отсутствии людей под обломками.

К работам привлечены силы городского управления гражданской защиты и республиканского госкомитета по ЧС. Прокуратура Башкирии уточнила, что здание признано аварийным и входит в список объектов культурного наследия.

Власти заверяют, что принимают все необходимые меры для устранения последствий инцидента и обеспечения безопасности горожан.

Читайте материал «В Уфе обрушилось аварийное общежитие кооперативного техникума».