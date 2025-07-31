Часть улицы Уфы перекроют для работ на месте обрушения части стены общежития

В Уфе продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения части стены бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума. В четверг, 31 июля, для проведения аварийно-восстановительных работ будет перекрыт участок улицы Коммунистической — от улицы Крупской до Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.
Специалисты разбирают завалы и проверяют территорию на наличие пострадавших. Ранее в МЧС Башкирии заявили, что здание не использовалось с 2024 года, а при обрушении никто не пострадал. На месте происшествия объявляли минуту тишины, чтобы убедиться в отсутствии людей под обломками.
К работам привлечены силы городского управления гражданской защиты и республиканского госкомитета по ЧС. Прокуратура Башкирии уточнила, что здание признано аварийным и входит в список объектов культурного наследия.
Власти заверяют, что принимают все необходимые меры для устранения последствий инцидента и обеспечения безопасности горожан.
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