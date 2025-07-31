Трамп забеспокоился из-за решения Канады по Палестине

Ранее канадское правительство объявило о признании Палестины в качестве независимого государства в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре 2025 года. По словам премьер-министра Канады Марка Карни страдания, переживаемые народом Палестины, не дают поводов для промедления с принятием согласованных мер мирового сообщества в поддержку мира, безопасности и достоинства всех человеческих жизней. Он считает, что сохранение подхода, предусматривающего создание двух государств, является выражением солидарности со всеми народами.