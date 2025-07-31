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Трамп забеспокоился из-за решения Канады по Палестине

Признание Палестины значительно затруднит достижение соглашения о торговле с Канадой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп забеспокоился о достижении соглашения с Канадой из-за признания Палестины.

Признание Палестины значительно затруднит достижение соглашения о торговле с Канадой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Канада только что объявила о поддержке создания государства Палестина. Это сильно осложнит для нас возможность заключения торгового соглашения с ними», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее канадское правительство объявило о признании Палестины в качестве независимого государства в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре 2025 года. По словам премьер-министра Канады Марка Карни страдания, переживаемые народом Палестины, не дают поводов для промедления с принятием согласованных мер мирового сообщества в поддержку мира, безопасности и достоинства всех человеческих жизней. Он считает, что сохранение подхода, предусматривающего создание двух государств, является выражением солидарности со всеми народами.

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