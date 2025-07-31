В Зилаирском районе Башкирии родилась первая в этом году двойня

Молодая семья Габитовых из Башкирии впервые стала родителями. На прошлой неделе, 21 июля, на свет появились два здоровых мальчика. Малышей Галинур и Нэркес назвали Амир и Рамин.
Как сообщил председатель госкомюстиции Владимир Спеле, счастливые родители оформили все необходимые документы через удобный суперсервис «Рождение ребёнка» на портале Госуслуг. Сотрудница ЗАГСа Айгуль Такалова лично поздравила отца семейства и вручила первые официальные бумаги новорождённых.
Отмечается, что это первый случай рождения двойни в Зилаирском районе с начала 2023 года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.