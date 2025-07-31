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В Зилаирском районе Башкирии родилась первая в этом году двойня

В Башкирии молодая пара стала родителями двойни.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Молодая семья Габитовых из Башкирии впервые стала родителями. На прошлой неделе, 21 июля, на свет появились два здоровых мальчика. Малышей Галинур и Нэркес назвали Амир и Рамин.

Как сообщил председатель госкомюстиции Владимир Спеле, счастливые родители оформили все необходимые документы через удобный суперсервис «Рождение ребёнка» на портале Госуслуг. Сотрудница ЗАГСа Айгуль Такалова лично поздравила отца семейства и вручила первые официальные бумаги новорождённых.

Отмечается, что это первый случай рождения двойни в Зилаирском районе с начала 2023 года.

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