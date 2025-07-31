В Самаре 41-летнюю женщину обвиняют в незаконной регистрации фирм

По данным следствия, в июне 2024 года женщина, работающая упаковщицей, за 20 тысяч рублей передала свой паспорт знакомому для регистрации двух фирм. В результате ее данные внесли в ЕГРЮЛ как учредителя и директора двух ООО в Московской области, хотя фактически она не участвовала в деятельности этих компаний.