Соучастник убийства байкера Ковалева рассказал, как подкупал автоинспекторов

В дальнейшем Исахан отказался отвечать на вопросы судьи и представителя обвинения, поэтому были оглашены его предыдущие показания. В частности, обвиняемый рассказал подробно, как он передавал взятки сотрудникам ГАИ, которые останавливали их по пути после убийства. Так, в первый раз Исахан отдал 7000 рублей наличными и перевел на карту автоинспектору 30 тысяч рублей. Когда их остановили во второй раз, денег у Исахана уже не было. У него хотели изъято автомобиль, так как у Исахана не было при себе оригинала прав, зато на нем «висели» неоплаченные штрафы. Уже был вызван эвакуаторщик. Тогда Исахан обратился к знакомому азербайджанцу. Тот перевел водителю эвакуатора 150 тысяч рублей, мужчина обналичил их через банкомат и передал деньги Исахану, который в свою очередь отдал взятку сотруднику ГАИ. Однако Исахан подчеркнул, что был уверен, что это не взятка, а всего лишь оплата штрафа.