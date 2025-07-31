Соучастник убийства байкера Ковалева рассказал, как подкупал автоинспекторов

В ходе процесса над участниками резонансного убийства байкера Кирилла Ковалева в московском районе Люблино был допрошен родственник главного обвиняемого Исахан Аббасов. Он предоставил Шахину Аббасову автомобиль «Киа», чтобы тот мог беспрепятственно уехать из Москвы после совершения убийства.
Как заявил в ходе процесса Исахан, он жил постоянно в Москве с 2018 года вместе со своим отцом Бахтияром и помогал ему с работой в торговом центре. Шахин Аббасов был его дальним родственником. Исахан подчеркнул, что в день, когда произошла трагедия, он изначально не знал о смерти Ковалева и думал, что Шахин просто с кем-то подрался. Когда же родственники были уже в пути, и Исахан узнал, что произошло, он намеревался выдать Шахина полиции, но тот стал паниковать, бить себя по голове и упросил этого не делать.
В дальнейшем Исахан отказался отвечать на вопросы судьи и представителя обвинения, поэтому были оглашены его предыдущие показания. В частности, обвиняемый рассказал подробно, как он передавал взятки сотрудникам ГАИ, которые останавливали их по пути после убийства. Так, в первый раз Исахан отдал 7000 рублей наличными и перевел на карту автоинспектору 30 тысяч рублей. Когда их остановили во второй раз, денег у Исахана уже не было. У него хотели изъято автомобиль, так как у Исахана не было при себе оригинала прав, зато на нем «висели» неоплаченные штрафы. Уже был вызван эвакуаторщик. Тогда Исахан обратился к знакомому азербайджанцу. Тот перевел водителю эвакуатора 150 тысяч рублей, мужчина обналичил их через банкомат и передал деньги Исахану, который в свою очередь отдал взятку сотруднику ГАИ. Однако Исахан подчеркнул, что был уверен, что это не взятка, а всего лишь оплата штрафа.
Также к делу были приобщены чеки, согласно которым семья Шахина Аббасова перечислили матери и отцу убитого Кирилла Ковалева в общей сложности 1 млн рублей.