Трамп публично поругался с Медведевым

Несколько дней назад Трамп сократил срок ультиматума для России по введению пошлин — с 50 до 10−12 дней. США пригрозили ввести новые экономические меры, если не увидят прогресса по урегулированию ситуации на Украине. На это Дмитрий Медведев отреагировал публично. В своем заявлении в социальной сети X Медведев подчеркнул, что Россия — это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы. Он предупредил, что подобные требования могут привести к эскалации конфликта не только между Россией и Украиной, но и между Россией и США.