Режим воздушной опасности объявили в Пензе

В Пензе объявили режим воздушной опасности. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
В городе включены звуковые сирены, речевое оповещение, направлены смс-сообщения, а также переданы уведомления через официальные каналы связи и телеэфир.
Губернатор заявил, что получении сигнала необходимо немедленно отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь внутри здания.
— Если вы на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала «Воздушная опасность», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
31 июля беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по промышленному предприятию в Пензенской области, из-за чего на территории произошел пожар, в Сети появилось видео возгорания.
Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь 31 июля силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами.