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В Волгоградской области более 60 домов остались без газа из-за ночного налёта БПЛА

Ночью в Волгоградской области прошла массированная атака беспилотников. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, удары были нацелены на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет», — приводит его слова администрация региона.

В результате атаки в Суровикинском районе произошло возгорание сухой травы, которое оперативно потушили пожарные. В Котельниковском районе нарушено газоснабжение — без топлива остались порядка 65 частных домов. Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Кроме того, обломки одного из дронов упали на железнодорожные пути в районе станции Тингута Светлоярского района. Временно было ограничено движение поездов. Сейчас на месте работают сапёры, повреждений путей не зафиксировано.

Это не первая атака дронов на юг России за последние сутки. Ранее ночью под ударом оказались сразу пять районов Ростовской области. Беспилотники ВСУ были сбиты силами ПВО, однако падение обломков вызвало несколько пожаров. Один из них вспыхнул в лесопосадке рядом с трассой М-4 «Дон», другие — вблизи населённых пунктов Каменка и хутор Семичный.

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