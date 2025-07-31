Под Волгоградом остановили движение поездов из-за БПЛА

В Волгоградской области после ночной атаки вражеских беспилотников приостановлено движение на участке железной дороги Котельниково — Канальная. Об этом сообщил перевозчик.
«Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги», — говорится в сообщении.
По данным компании-перевозчика, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Задерживаются два поезда дальнего следования и один пригородный. Составы будут задержаны более чем на 4 часа, добавили в компании.
Ранее «МК» писал, что в Пензенской области после падения беспилотника произошло возгорание на одном из промышленных предприятий региона.