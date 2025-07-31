Пожар начался на предприятии в Пензенской области после атаки дронов ВСУ

Кроме того, сообщалось о том, что дрон Вооруженных сил Украины атаковал один из многоэтажных домов в Белгороде. Из-за детонации было повреждено остекление около десяти квартир и фасад здания. Кроме того, осколки посекли 24 автомобиля.