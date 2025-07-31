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Пожар начался на предприятии в Пензенской области после атаки дронов ВСУ

Дроны ВСУ атаковали Пензенскую область 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на промышленном предприятии в Пензенской области начался после атаки украинских беспилотников на российский регион. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

Глава региона отметил, что жертв и разрушений в результате налета нет. В настоящее время экстренные службы устраняют возгорание. Сам Мельниченко также находится на месте происшествия.

«Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 украинских беспилотных аппарата, летевших в направлении шести регионов страны.

Кроме того, сообщалось о том, что дрон Вооруженных сил Украины атаковал один из многоэтажных домов в Белгороде. Из-за детонации было повреждено остекление около десяти квартир и фасад здания. Кроме того, осколки посекли 24 автомобиля.