В Самарской области запретили разведение скота из-за нарушений ветеринарных норм

В одном из сельских поселений Самарской области суд запретил местному жителю разводить коз и овец из-за грубых нарушений ветеринарных требований. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения ФССП.
Мужчина содержал животных в аварийном помещении с доступом для диких зверей, не проводил вакцинацию и не утилизировал отходы. Это создавало угрозу распространения опасных болезней и вызвало жалобы жителей на антисанитарию и запах.
По решению суда разведение мелкого рогатого скота на участке запрещено. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, ограничили выезд нарушителя за границу и наложили исполнительский сбор.
В итоге животные были вывезены, производство завершено.
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