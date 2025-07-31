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В Самарской области запретили разведение скота из-за нарушений ветеринарных норм

В одном из сельских поселений Самарской области суд запретил местному жителю разводить коз и овец из-за грубых нарушений ветеринарных требований.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В одном из сельских поселений Самарской области суд запретил местному жителю разводить коз и овец из-за грубых нарушений ветеринарных требований. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения ФССП.

Мужчина содержал животных в аварийном помещении с доступом для диких зверей, не проводил вакцинацию и не утилизировал отходы. Это создавало угрозу распространения опасных болезней и вызвало жалобы жителей на антисанитарию и запах.

По решению суда разведение мелкого рогатого скота на участке запрещено. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, ограничили выезд нарушителя за границу и наложили исполнительский сбор.

В итоге животные были вывезены, производство завершено.

Ранее мы писали, что жительница Самары за 20 тыс. руб. отдала паспорт знакомому для регистрации фирм-однодневок.

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