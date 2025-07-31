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Движение поездов приостановлено в Волгоградской области: что произошло

Движение поездов в Волгоградской области остановлено из-за падения обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На участке железной дороги Котельниково — Канальная в Волгоградской области временно прекращено движение поездов утром в четверг, 31 июля. Как сообщили в официальном Telegram-канале РЖД, причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожную инфраструктуру.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают аварийно-восстановительные службы.

В результате инцидента задержаны несколько составов: пассажирские поезда № 532 (Адлер — Киров) и № 531 (Киров — Адлер), а также пригородный электропоезд № 6212 (Котельниково — Волгоград-1). Максимальное время задержки превышает четыре часа.

Напомним, минувшей ночью системы противовоздушной обороны уничтожили 32 дрона. Наибольшее количество дронов — 11 единиц — было сбито именно над Волгоградской областью.

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