Эксперты выяснят, по каким причинам в российском регионе произошел массовый замор рыбы

В Луганском отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства пояснили, что окончательные выводы будут сделаны после анализа всех данных. Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых видно, что берег Луганского моря усыпан мертвой рыбой. Местные жители выражают обеспокоенность экологической ситуацией и надеются на оперативное выявление причин произошедшего.