Эксперты выяснят, по каким причинам в российском регионе произошел массовый замор рыбы

Инспекторы Рыбоохраны начали проверку после сообщений о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Луганска. Предварительно причиной называют аномально высокую температуру и засуху, которые могли привести к дефициту кислорода в воде, сообщает «KP.RU».
Но для точного установления обстоятельств специалисты отобрали пробы воды и проведут лабораторные исследования.
В Луганском отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства пояснили, что окончательные выводы будут сделаны после анализа всех данных. Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых видно, что берег Луганского моря усыпан мертвой рыбой. Местные жители выражают обеспокоенность экологической ситуацией и надеются на оперативное выявление причин произошедшего.
Эксперты отмечают, что подобные случаи требуют тщательного изучения, поскольку гибель рыбы может быть связана не только с природными факторами, но и с антропогенным воздействием, включая возможные загрязнения. Официальные результаты расследования будут опубликованы после завершения всех необходимых экспертиз.
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