«Доллары и патроны»: в Омске арестовали участников преступной группы, специализирующейся на автомобильных аферах

Трое омичей в возрасте 32, 53 и 56 лет, были задержаны на днях при поддержке спецподразделения Управления Росгвардии. Банда специализировалась на перепродаже автомобилей и работала по всей России. А частности, ими был перепродан угнанный в Иваново автомобиль Hyundai ix35. Также они пытались реализовать кроссовер Mitsubishi Outlander с перебитыми номерами и фальшивыми документами, привезенный из Москвы.