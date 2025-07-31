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«Доллары и патроны»: в Омске арестовали участников преступной группы, специализирующейся на автомобильных аферах

Бандиты вели дело с размахом — множество фальшивых госзнаков, солидные пачки долларов и большое количество патронов различного калибра.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Трое жителей Омска обвиняются в многомилионных аферах при продаже машин. Об это сегодня, 31 июля, сообщает телеграм-канал «Омская полиция». Во время обыска у бандитов была найдена валюта, а также большое число боевых патронов разного калибра.

Трое омичей в возрасте 32, 53 и 56 лет, были задержаны на днях при поддержке спецподразделения Управления Росгвардии. Банда специализировалась на перепродаже автомобилей и работала по всей России. А частности, ими был перепродан угнанный в Иваново автомобиль Hyundai ix35. Также они пытались реализовать кроссовер Mitsubishi Outlander с перебитыми номерами и фальшивыми документами, привезенный из Москвы.

Задержав подозреваемых, полицейские провели обыски по местам их проживания, в ходе которых обнаружили и изъяли рамки для регистрационных знаков с механизмом, позволяющим скрыть либо изменить номер. Кроме того, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято большое количество незаконно хранившихся патронов различного калибра, множество госзнаков, документов и печать.

Задержанным предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. По вопросу хранения боеприпасов будет принято отдельное процессуальное решение, отметили в ведомстве.