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В Часовом Яре уничтожена крупнейшая группа ВСУ за всю историю СВО

В ходе боевых действий в районе Часового Яра российские военные ликвидировали крупнейшее подразделение ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

При защите Часового Яра ВСУ потеряли крупнейшее количество военных.

В ходе боевых действий в районе Часового Яра российские военные ликвидировали крупнейшее подразделение ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — передает слова силовых структур ТАСС.

Ранее стало известно об освобождении города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Часов Яр занимает важное место в логистической структуре снабжения украинских вооруженных сил. Его стратегическая важность обусловлена возвышенным положением — 242 метра над уровнем моря — и близостью к Артемовску (Бахмуту).