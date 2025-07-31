В Часовом Яре уничтожена крупнейшая группа ВСУ за всю историю СВО

Ранее стало известно об освобождении города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Часов Яр занимает важное место в логистической структуре снабжения украинских вооруженных сил. Его стратегическая важность обусловлена возвышенным положением — 242 метра над уровнем моря — и близостью к Артемовску (Бахмуту).