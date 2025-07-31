В Пензе загорелся завод после атаки украинскими дронами: что известно о крупном пожаре

При этом местные жители сообщают, что в городе сирены все еще работают: «Писали что сирены включают, если БПЛА находятся в Пензе. Значит они еще летают тут, не сбили еще что ли?» Кроме того, по словам комментаторов, сотрудникам завода, а также работникам предприятия по производству электромонтажных изделий разрешили отправиться домой.