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В Пензе загорелся завод после атаки украинскими дронами: что известно о крупном пожаре

На одном из промышленных предприятий Пензы произошел пожар, разгоревшийся после атаки беспилотников на город, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В настоящее время на месте работают пожарные. Местные жители также сообщают о работающей в городе сирене. Что известно о пожаре после украинской атаке — в материале URA.RU.

На месте возгорания работают пожарные (архивное фото).

На одном из промышленных предприятий Пензы произошел пожар, разгоревшийся после атаки беспилотников на город, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В настоящее время на месте работают пожарные. Местные жители также сообщают о работающей в городе сирене. Что известно о пожаре после украинской атаке — в материале URA.RU.

Горит предприятие.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа предприятии в Пензе начался пожар после атаки БПЛА.

Местные жители сообщили, что слышали звук взрыва, в Заводском районе города, после чего началось возгорание на одном из предприятий. Над районом наблюдается густой столб дыма.

Комментарий губернатора.

Губернатор Мельниченко подтвердил возгорание на промышленном предприятии. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Пожар устраняют экстренные службы. Кроме того, в регионе временно ограничен мобильный интернет для обеспечения безопасности и противодействия вражеским беспилотникам.

Реакция местных жителей.

Очевидцы сообщают, что слышали взрыв в 07:30 по местному времени. Один из пользователей в соцсетях написал о хлопках в 06:30 утра.

При этом местные жители сообщают, что в городе сирены все еще работают: «Писали что сирены включают, если БПЛА находятся в Пензе. Значит они еще летают тут, не сбили еще что ли?» Кроме того, по словам комментаторов, сотрудникам завода, а также работникам предприятия по производству электромонтажных изделий разрешили отправиться домой.

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