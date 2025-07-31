В Пензе загорелся завод после атаки украинскими дронами: что известно о крупном пожаре

На месте возгорания работают пожарные (архивное фото).
На одном из промышленных предприятий Пензы произошел пожар, разгоревшийся после атаки беспилотников на город, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В настоящее время на месте работают пожарные. Местные жители также сообщают о работающей в городе сирене. Что известно о пожаре после украинской атаке — в материале URA.RU.
Горит предприятие.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа предприятии в Пензе начался пожар после атаки БПЛА.
Местные жители сообщили, что слышали звук взрыва, в Заводском районе города, после чего началось возгорание на одном из предприятий. Над районом наблюдается густой столб дыма.
Комментарий губернатора.
Губернатор Мельниченко подтвердил возгорание на промышленном предприятии. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Пожар устраняют экстренные службы. Кроме того, в регионе временно ограничен мобильный интернет для обеспечения безопасности и противодействия вражеским беспилотникам.
Реакция местных жителей.
Очевидцы сообщают, что слышали взрыв в 07:30 по местному времени. Один из пользователей в соцсетях написал о хлопках в 06:30 утра.
При этом местные жители сообщают, что в городе сирены все еще работают: «Писали что сирены включают, если БПЛА находятся в Пензе. Значит они еще летают тут, не сбили еще что ли?» Кроме того, по словам комментаторов, сотрудникам завода, а также работникам предприятия по производству электромонтажных изделий разрешили отправиться домой.