Пьяный житель Башкирии угнал автомобиль

Мужчина, будучи нетрезвым, увидел возле автосервиса автомобиль марки «УАЗ Профи», в замке зажигания которого находились ключи. Злоумышленник решил завладеть таким «подарком судьбы» и доехать до села Куяново Краснокамского района.
Городской суд признал его виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с таким решением, нефтекамец подал апелляционную жалобу. Коллегия Верховного суда Башкирии приговор суда первой инстанции оставила без изменения, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.