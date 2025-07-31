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Пьяный житель Башкирии угнал автомобиль

36-летний житель Нефтекамска отправится в колонию строгого режима за свою любовь к горячительным напиткам и желание взять чужое без спроса.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Башинформ

Мужчина, будучи нетрезвым, увидел возле автосервиса автомобиль марки «УАЗ Профи», в замке зажигания которого находились ключи. Злоумышленник решил завладеть таким «подарком судьбы» и доехать до села Куяново Краснокамского района.

Городской суд признал его виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с таким решением, нефтекамец подал апелляционную жалобу. Коллегия Верховного суда Башкирии приговор суда первой инстанции оставила без изменения, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.