Пьяный житель Башкирии угнал автомобиль

Городской суд признал его виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с таким решением, нефтекамец подал апелляционную жалобу. Коллегия Верховного суда Башкирии приговор суда первой инстанции оставила без изменения, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.