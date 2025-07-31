В строящемся ЖК Екатеринбурга произошло обрушение

Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.
Застройщиком данного жилищного комплекса является «Брусника». Изданию в пресс-службе компании сообщили, что в результате обрушения никто не пострадал.
«Упали балконные конструкции, которые находились в процессе монтажа и еще не были закреплены, — сообщили в “Бруснике”. — По предварительной информации, подрядчик неправильно установил поддерживающую опалубку».
Это не первый инцидент в ЖК «Депо». «МК-Урал» писал, что вечером 26 мая рухнула конструкция целого пролета. Пострадали двое рабочих, сорвавшихся с высоты более 5 метров.
Инцидент произошел в ЖК «Депо» на улице Пехотинцев. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и полиция. Врачи осмотрели пострадавших и приняли решение госпитализировать одного из них.