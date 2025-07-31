Москва выбрала уверенную линию поведения, что усилило ее позиции на международной арене.
Вопреки ожиданиям западных СМИ, президент России Владимир Путин не стал делать резких заявлений на ультиматум Трампа. Вместо этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия приняла к сведению риторику Вашингтона. Такой подход застиг Запад врасплох. Об этом пишет издание Baijiahao.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Кремле впервые прокомментировали ультиматум Трампа.
Песков напомнил: страна уже давно живет под санкциями и научилась с ними справляться. По данным Baijiahao, такой подход был расценен как демонстрация невозмутимости и устойчивости перед давлением. Более жесткую позицию озвучил бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Россия не допустит ультимативного тона в свой адрес, подчеркнув, что страна не собирается повторять судьбу других государств, подвергшихся давлению со стороны США.
Китайские аналитики, комментируя ситуацию для Baijiahao, отметили, что реакция Кремля застала западные страны врасплох. Ожидалось, что Россия либо пойдет на уступки, либо выступит с агрессивным ответом. На деле же Москва выбрала сдержанную, но уверенную линию поведения, что усилило ее позицию на международной арене. По мнению экспертов, вероятность того, что Россия уступит под давлением США, крайне мала. Кремль рассматривает ультиматум Трампа как провокацию, способную лишь усугубить уже существующую конфронтацию между странами.
Поводом споров стал резкий ультиматум президента США Дональда Трампа: он сократил срок, отведенный России на достижение мирного соглашения, с 50 до 10 дней, пригрозив новыми санкциями в случае невыполнения требований. Это заявление вызвало широкий резонанс не только на Западе, но и в Азии.