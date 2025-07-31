Песков напомнил: страна уже давно живет под санкциями и научилась с ними справляться. По данным Baijiahao, такой подход был расценен как демонстрация невозмутимости и устойчивости перед давлением. Более жесткую позицию озвучил бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Россия не допустит ультимативного тона в свой адрес, подчеркнув, что страна не собирается повторять судьбу других государств, подвергшихся давлению со стороны США.