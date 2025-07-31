ВМС США потеряли очередной истребитель F-35

ВМС США признали крушение очередного истребителя F-35. Инцидент произошел в районе военной авиабазы Лемур в Калифорнии.
По данным авиабазы, опубликованным на официальной странице в соцсети, пилот успешно катапультировался. Никаких повреждений он не получил.
«Авиабаза ВМС США Лемур может подтвердить авиационный инцидент: истребитель F-35C упал недалеко от авиабазы ВМС США Лемур. Мы можем подтвердить, что пилот успешно катапультировался и в безопасности», — говорится в официальном сообщении.
Также авиабаза сообщила, что никто из других военнослужащих не пострадал. База Лемур находится неподалеку от города Фресно в центральной части штата Калифорния: всего в 64 километрах.