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ВМС США потеряли очередной истребитель F-35

ВМС США признали крушение очередного истребителя F-35.

ВМС США признали крушение очередного истребителя F-35. Инцидент произошел в районе военной авиабазы Лемур в Калифорнии.

По данным авиабазы, опубликованным на официальной странице в соцсети, пилот успешно катапультировался. Никаких повреждений он не получил.

«Авиабаза ВМС США Лемур может подтвердить авиационный инцидент: истребитель F-35C упал недалеко от авиабазы ВМС США Лемур. Мы можем подтвердить, что пилот успешно катапультировался и в безопасности», — говорится в официальном сообщении.

Также авиабаза сообщила, что никто из других военнослужащих не пострадал. База Лемур находится неподалеку от города Фресно в центральной части штата Калифорния: всего в 64 километрах.