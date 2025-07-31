Водолазы обследуют акваторию порта после землетрясения в Северо-Курильске

«Принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность», — рассказал мэр.
Параллельно ведутся работы по восстановлению моста к полигону твёрдых коммунальных отходов — это позволит возобновить вывоз мусора из города.
Напомним, 30 июля на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,7. Специальная комиссия продолжает оценивать последствия стихии, включая ущерб социальным объектам, коммунальным сетям и предприятиям рыбоперерабатывающей отрасли. Особое внимание уделяется проверке инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения и последовавшего за ним цунами.