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Водолазы обследуют акваторию порта после землетрясения в Северо-Курильске

Водолазы обследуют порт Северо-Курильска для восстановления после случившегося землетрясения и цунами. Решение о возобновлении грузопассажирских перевозок примут после проверки состояния портовой инфраструктуры, заявил журналистам мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.

Источник: Life.ru

«Принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность», — рассказал мэр.

Параллельно ведутся работы по восстановлению моста к полигону твёрдых коммунальных отходов — это позволит возобновить вывоз мусора из города.

Напомним, 30 июля на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,7. Специальная комиссия продолжает оценивать последствия стихии, включая ущерб социальным объектам, коммунальным сетям и предприятиям рыбоперерабатывающей отрасли. Особое внимание уделяется проверке инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения и последовавшего за ним цунами.