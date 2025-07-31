В Чили волны обрушились на побережье после землетрясения на Камчатке

Напомним, что землетрясение у берегов Камчатки стало самым мощным в регионе за последние 70 лет. Магнитуда подземных толчков достигла 8,7 — это сильнейший удар с 1952 года. Тревожные сигналы о возможном цунами были объявлены не только на российском Дальнем Востоке, но и на побережьях Японии и Северной Америки. Стихия уже сравнивается с разрушительными катастрофами в Чили (2010) и Эквадоре (1906).