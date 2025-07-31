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Полёт с риском для жизни: с начала года в Узбекистане было зафиксировано пять случаев смерти на борту самолётов

Vaib.uz (Узбекистан. 31 июля). Uzbekistan Airports опубликовала статистику, которая заставляет задуматься: с начала 2025 года 61 пассажиру отказали в авиаперелёте по состоянию здоровья, тогда как за весь 2024 год таких случаев было 46. Цифры растут, и это не случайно — авиаперелёты, хоть и кажутся обыденностью, могут представлять реальную угрозу здоровью.

Источник: Vaib.Uz

По словам Севары Салиховой, начальника отдела по развитию медицинского обеспечения Uzbekistan Airports, наибольшее число трагических случаев приходится именно на время полёта. Так, в 2024 году было зафиксировано 14 летальных исходов, из них 11 — в небе, и ещё 3 — в зале прилёта международного аэропорта «Ташкент». В первой половине 2025 года — уже 5 смертей на борту самолётов, до прибытия в пункт назначения.

Почему врачи запрещают полёт?

Авиаперелёт — это резкие перепады давления, ограниченная подвижность, сухой воздух и снижение уровня кислорода. Для здорового человека это не критично, но при некоторых заболеваниях даже короткий перелёт может стать фатальным.

Основные медицинские противопоказания к полёту: недавние хирургические вмешательства (особенно на сердце, лёгких, мозге), инфаркт, нестабильная стенокардия, перенесённый инсульт и другие острые неврологические состояния, пневмоторакс, тяжёлая форма астмы, воспаление лёгких, тромбоэмболия, внутренние кровотечения, тяжёлая анемия, баротравмы (повреждения, вызванные перепадами давления) уха, носа, глаз, а также поздние сроки беременности, особенно с осложнениями.