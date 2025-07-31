Полёт с риском для жизни: с начала года в Узбекистане было зафиксировано пять случаев смерти на борту самолётов

По словам Севары Салиховой, начальника отдела по развитию медицинского обеспечения Uzbekistan Airports, наибольшее число трагических случаев приходится именно на время полёта. Так, в 2024 году было зафиксировано 14 летальных исходов, из них 11 — в небе, и ещё 3 — в зале прилёта международного аэропорта «Ташкент». В первой половине 2025 года — уже 5 смертей на борту самолётов, до прибытия в пункт назначения.
Почему врачи запрещают полёт?
Авиаперелёт — это резкие перепады давления, ограниченная подвижность, сухой воздух и снижение уровня кислорода. Для здорового человека это не критично, но при некоторых заболеваниях даже короткий перелёт может стать фатальным.
Основные медицинские противопоказания к полёту: недавние хирургические вмешательства (особенно на сердце, лёгких, мозге), инфаркт, нестабильная стенокардия, перенесённый инсульт и другие острые неврологические состояния, пневмоторакс, тяжёлая форма астмы, воспаление лёгких, тромбоэмболия, внутренние кровотечения, тяжёлая анемия, баротравмы (повреждения, вызванные перепадами давления) уха, носа, глаз, а также поздние сроки беременности, особенно с осложнениями.