Полёт с риском для жизни: с начала года в Узбекистане было зафиксировано пять случаев смерти на борту самолётов

По словам Севары Салиховой, начальника отдела по развитию медицинского обеспечения Uzbekistan Airports, наибольшее число трагических случаев приходится именно на время полёта. Так, в 2024 году было зафиксировано 14 летальных исходов, из них 11 — в небе, и ещё 3 — в зале прилёта международного аэропорта «Ташкент». В первой половине 2025 года — уже 5 смертей на борту самолётов, до прибытия в пункт назначения.