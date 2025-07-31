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С места обрушения уфимского общежития вывезли более 100 кубометров мусора

В Уфе с места обрушения стены общежития вывезли более 100 кубометров мусора.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасательные службы уже вывезли свыше 100 кубометров обломков с места аварии на Коммунистической улице. Как сообщили в управлении гражданской защиты, сегодня для завершения работ временно ограничат движение транспорта на участке от Крупской до Ленина.

Напомним, авария произошла в заброшенном здании бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума. С 2024 года строение не использовалось и готовилось к демонтажу, коммуникации также были отключены. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Специалисты продолжают выяснять причины внезапного обрушения стены. Надзорные ведомства.

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