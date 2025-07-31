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В Самаре женщина отдала свой паспорт для оформления фирм-однодневок

В Самаре будут судить женщину, которая согласилась за деньги незаконно предоставить паспорт.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Самаре 41-летняя местная жительница согласилась предоставить свой паспорт для оформления фирм-однодневок. Теперь ее ждет суд. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Не позднее июня 2024 года женщина, работающая упаковщицей, согласилась на предложение знакомого о незаконном заработке. Мужчина пообещал 20 тысяч рублей за ее паспорт для регистрации юридических лиц», — рассказали в пресс-службе.

Из-за этого в госреестр попали сведения о самарчанке как директоре и учредителе двух ООО, расположенных в Московской области. На женщину завели уголовное дело, оно уже расследовано и направлено в суд.