Житель Тольятти потерял 1,5 миллиона рублей, поверив фейковому брокеру

В Тольятти 54-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества, переведя аферистам около 1,5 миллиона рублей. Подробности рассказал региональный главк.
Неизвестный предложил заработать на инвестициях. Следуя его инструкциям, мужчина перевёл деньги на указанный счёт. После этого «брокер» перестал выходить на связь, а доступ к средствам оказался невозможен.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает: оформляйте инвестиции только через официальные сайты или офисы финансовых организаций.
Ранее мы писали, что в одном из сельских поселений региона суд запретил местному жителю разводить скот из-за нарушений ветеринарных норм.
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