Часов Яр перешел под крыло России: чем критически важен город, что будет с наступлением в ДНР

Укрепления в городе начали возводиться еще в 2014 году. Его гарнизон с начала СВО состоял преимущественно из элитных подразделений Вооруженных сил Украины, а не из недавно мобилизованных бойцов. Хорошо подготовленные и имеющие боевой опыт военные, размещенные в тщательно оборудованных инженерных укреплениях, способны длительное время сдерживать атаки. «Следует признать, что принцип “ни шагу назад” характерен не только для российской армии, но и для украинских военных», — отмечало издание «Военная хроника».