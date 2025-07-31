Часов Яр перешел под крыло России: чем критически важен город, что будет с наступлением в ДНР

Бои за Часов Яр начались еще в апреле 2024 года.
Часов Яр, который находится в ДНР, освобожден российскими войсками. Бои за город начались еще в апреле 2024 года. Из-за своего возвышенного положения, обеспечивающего удобство обороны, Часов Яр — стратегическии важный опорный пункт. Его освобождение позволит далее развить более масштабное наступление на Константиновку. Чем еще важен Часов Яр — в материале URA.RU.
Часов Яр — крепость, которую обороняли элитные бригады ВСУ.
Часов Яр наконец-то взят под контроль России Фото: скрин «Яндекс Карты».
С 2014 года на территории Часова Яра функционировал штаб Антитеррористической операции, впоследствии преобразованный в штаб Операции объединенных сил (ООС), а также был создан укрепленный район. После начала широкомасштабных военных действий в 2022 году город стал тыловой базой для подразделений Вооруженных сил Украины, действующих в районе Артемовска. Здесь размещались ремонтные базы, занимавшиеся восстановлением поврежденной бронетехники. В окрестностях Часова Яра было сооружено несколько рубежей обороны.
Укрепления в городе начали возводиться еще в 2014 году. Его гарнизон с начала СВО состоял преимущественно из элитных подразделений Вооруженных сил Украины, а не из недавно мобилизованных бойцов. Хорошо подготовленные и имеющие боевой опыт военные, размещенные в тщательно оборудованных инженерных укреплениях, способны длительное время сдерживать атаки. «Следует признать, что принцип “ни шагу назад” характерен не только для российской армии, но и для украинских военных», — отмечало издание «Военная хроника».
Почему бои за Часов Яр длились так долго.
Украина бросила многое для обороны Часова Яра, но ВС РФ это не помешало Фото: Сергей Русанов © URA.RU.
Эксперты отмечали еще в начале боев за населенный пункт, что взять город будет крайне сложно. Дело в том, что Часов Яр — один из важнейших логистических центров. А значит за время обороны ВСУ смогли накопить там большое количество боеприпасов. Огромную роль для Украины сыграла и местность — город находится на возвышенности.
Географическое значение Часова Яра.
Город занимает площадь 17,87 квадратных километров. Часов Яр расположен на возвышенности, высота которой составляет 227 метров над уровнем моря, в центральной части холмистой степной равнины. С южной и восточной сторон город защищен холмами. В восточных пригородах протекает канал Северский Донец — Донбасс шириной примерно 30 метров. Основная часть Часова Яра находится западнее канала; на противоположном берегу расположен только один микрорайон, известный как «Канал» или «Новый». Территория города характеризуется множеством речных долин, русел рек и ручьев, а также оврагами. Здесь насчитывается свыше 30 прудов и водоемов, образованных на месте бывших, ныне затопленных карьеров.
Часов Яр соединен автомобильными дорогами областного значения с Артемовском, Константиновкой и Донецком. По ж/д путям — с Артемовском и Краматорском.
Что будет дальше с наступлением на донецком фронте.
У России после освобождения Часова Яра открываются дополнительные возможности на донецком направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Для ВСУ Часов Яр являлся ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области. Также при помощи города можно было держать под огневым контролем ближайшие территории и прикрывать дороги на Константиновку (в 7 км) и Краматорск (в 25 км).
Соответственно, для российских войск Часов Яр представляет собой потенциальный плацдарм для наступления на Константиновку, Дружковку и Краматорско-Славянскую агломерацию. Он также важен как огневая позиция для дальнобойной артиллерии, работающей на этих направлениях.
Как ВС РФ брали Часов Яр.
Для ударов неоднократно использовались бомбы ФАБ весом в несколько тоннФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Российские военные активно использовали высокоточное оружие. Не раз проводились серии атак, включая массированные и групповые удары по критически важным объектам. Использовались и бомбы ФАБ.
Еще в 2024 году главнокомандующий украинской армии Александр Сырский говорил, что в Часовом Яру и западнее Артемовска ВС РФ готовят усилия для прорыва обороны и освобождения этих территорий. Сырский отметил, что для сопротивления армии России Украина приняла меры по усилению бригад средствами РЭС, боеприпасами и дронами.
Позже президент Украины Владимир Зеленский приказал главкому ВСУ любой ценой удержать территорию Часова Яра. Это нужно было сделать до выступления украинского главы на швейцарской конференции.