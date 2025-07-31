Спасти не удалось: юные брат и сестра утонули на известном курорте

Британские брат и сестра 11 и 13 лет утонули недалеко от пляжа в Испании. Их отец был спасен после того, как бросился в море в попытке спасти детей в Салоу, в Таррагоне, что в Каталонии.
Брат и сестра возрастом 11 и 13 лет из Великобритании утонули после того, как попали в трудную ситуацию во время купания в Салоу, популярном средиземноморском курорте на северо-востоке Испании, пишет The Guardian.
Их отец, который бросился в море, чтобы спасти их, выжил.
Спасательные службы были вызваны на место происшествия на пляж Льярга рядом с отелем Negresco незадолго до 9 часов вечера во вторник. Хотя все трое были живы, когда их доставили на берег, спасатели, в том числе полиция и пожарные, не смогли привести в чувство мальчика и девочку.
Согласно сообщениям, они плавали в скалистом районе примерно в 100 метрах от пляжа, но сильное волнение не позволило им вернуться на берег. Отец детей попытался спасти их, но ему пришлось спасаться самому.
Трагедия произошла через несколько часов после того, как неподалеку, на пляже в Камбрильсе, утонул 54-летний турист из Германии, отмечает The Guardian.
Сегодня в 11:45 в Салоу прошла минута молчания в память о жертвах, личности которых полиция пока не назвала.
Представитель Министерства иностранных дел, по делам содружества и развития Великобритании сказал: «Мы поддерживаем семью двух британских детей, которые погибли в Испании, и находимся в контакте с местными властями».
Испанские пляжи помечены зеленым, желтым или красным флагом, в зависимости от состояния моря и силы течения. Как в Салоу, так и в Камбрильсе желтый флаг указывает на то, что купальщикам, и особенно детям, следует быть осторожными, подчеркивает The Guardian.
Оливер Клейн, мэр Камбрильса, сказал, что он «глубоко опечален гибелью людей на наших побережьях», добавив, что пляжи были безопасными и хорошо контролировались.
«Тем не менее, я хочу призвать купальщиков к ответственности. Важно обращать внимание на флаги и советы спасателей. Флаги не просто дают рекомендации, они нужны для спасения жизней», — подчеркнул мэр Клейн.
С 15 июня на каталонских пляжах утонуло шестнадцать человек, что на пять больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще трое утонули в плавательных бассейнах, пишет The Guardian.
В июне двухлетний британский мальчик утонул в частном бассейне на Ибице, а позже в том же месяце четырехлетний ребенок утонул в бассейне в Михасе на побережье Коста-дель-Соль. На прошлой неделе в Аликанте, на юго-востоке Испании, в бассейне утонула трехлетняя девочка.
В среднем в Испании ежегодно тонет около 350 человек, большинство из них — на пляжах без присмотра или в реках.