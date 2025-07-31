Спасти не удалось: юные брат и сестра утонули на известном курорте

Спасательные службы были вызваны на место происшествия на пляж Льярга рядом с отелем Negresco незадолго до 9 часов вечера во вторник. Хотя все трое были живы, когда их доставили на берег, спасатели, в том числе полиция и пожарные, не смогли привести в чувство мальчика и девочку.