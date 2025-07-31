Сотрудник одного из райисполкомов задержан за взятку

Оперативники 9-го управления ГУБОПиК при получении взятки задержали должностное лицо одного из районных исполнительных комитетов Гродненской области.
Уточняется, что 41-летний мужчина курировал сферу строительства и систематически получал денежные средства от руководителей коммерческих структур. Этим обеспечивалось их участие в конкурсных процедурах закупок и победа в них.
Следователями в отношении должностного лица возбужден ряд уголовных дел. Фигурант арестован и дает признательные показания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Там подчеркнули, что сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению лиц, причастных к коррупционной деятельности.
МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению фактов системной деловой коррупции.