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Сотрудник одного из райисполкомов задержан за взятку

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Должностное лицо одного из райисполкомов Гродненщины задержано за взятку, сообщили в МВД Беларуси в четверг.

Источник: Sputnik.by

Оперативники 9-го управления ГУБОПиК при получении взятки задержали должностное лицо одного из районных исполнительных комитетов Гродненской области.

сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства

Уточняется, что 41-летний мужчина курировал сферу строительства и систематически получал денежные средства от руководителей коммерческих структур. Этим обеспечивалось их участие в конкурсных процедурах закупок и победа в них.

Следователями в отношении должностного лица возбужден ряд уголовных дел. Фигурант арестован и дает признательные показания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

проинформировали в министерстве

Там подчеркнули, что сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению лиц, причастных к коррупционной деятельности.

МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению фактов системной деловой коррупции.

сказано в сообщении