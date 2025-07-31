Петербуржец едва не убил новорожденного ребенка, перекусив ему пуповину

Супруги приняли решение проводить роды дома, чтобы выполнить обряд, найденный в интернете. Согласно прочитанному, перегрызание пуповины якобы обеспечивает ребенку крепкое здоровье. Однако попытка завершилась неудачно: после этого у новорожденного началось обильное кровотечение, и он оказался на грани гибели. Прибывшие медики сумели остановить кровопотерю и спасти малыша. Сейчас его жизни ничто не угрожает.