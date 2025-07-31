Дело об убийстве первого уральского мультимиллионера раскрыто спустя 33 года

Дело будет рассматривать Кировский районный суд. Поскольку преступление было совершено в 1992 году, обвинение предъявлено по уголовному кодексу РСФСР. Помимо убийства Терняка бывшего участника банды будут судить за покушение на убийство его водителя и охранника. Им удалось уехать на машине погибшего шефа и получить необходимую медицинскую помощь.