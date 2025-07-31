Дело об убийстве первого уральского мультимиллионера раскрыто спустя 33 года

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, перед судом предстанет обвиняемый 1972 года рождения. По версии следствия, в то время он входил в состав банды. Причиной же убийства потерпевшего стало его желание развивать бизнес с конкурентами данной преступной группы.
Дело будет рассматривать Кировский районный суд. Поскольку преступление было совершено в 1992 году, обвинение предъявлено по уголовному кодексу РСФСР. Помимо убийства Терняка бывшего участника банды будут судить за покушение на убийство его водителя и охранника. Им удалось уехать на машине погибшего шефа и получить необходимую медицинскую помощь.
Виктор Терняк стал первым мультимиллионером Свердловской области. Начав бизнес с кооперативного общепита, вскоре он перешел на экспорт цветных металлов.
Напомним, что Терняк считался приближенным к ОПГ «Центр», но в какой-то момент его пути с данной группой разошлись (читать здесь). В качестве возможного убийцы Терняка СМИ называли Сергея Горшунова, задержанного весной 2025 года в московском особняке на Рублевке.
При этом СК официально сообщал о предъявлении Горшунову другого обвинения — в похищении и убийстве соратника по преступной группе, совершенном в 2004 году. По данным СМИ, речь шла о Юрию Чуприянове, которого в криминальных кругах знали как «Диллинджера».